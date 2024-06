Rangel pede a eleitores da classe média que deem "cartão vermelho" a PS e Chega

Num almoço-comício em Vilaverde, no distrito de Braga, no âmbito da campanha da AD às europeias, Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, referiu-se ao "chumbo", em sede de comissão parlamentar, da proposta de nova tabela de taxas dos escalões do IRS do PSD e CDS-PP, com votos contra de PS, PCP, BE e Livre, com a abstenção do Chega.

Em contrapartida, na Comissão de Orçamento e Finanças foi aprovada a proposta do PS sobre redução das taxas do IRS até ao 6.º escalão, mas, ao contrário do PSD e CDS, mantendo as taxas dos escalões seguintes.

"Pedro Nuno e Santos e André Ventura estão a tirar dinheiro à classe média, uniram-se para prejudicar a classe média", acusou Rangel, dizendo que estes partidos consideram que pessoas que ganham 1.500 euros ou 2.000 euros são ricas e não precisam de alívio fiscal.

O cabeça de lista do PSD nas últimas três eleições europeias fez um apelo direto aos eleitores para que, nas eleições de domingo ao Parlamento Europeu, castiguem esses partidos por esta decisão em concreto.

"Peço a todos os que estão nesse escalão, que vivem do seu trabalho e não lhes sobra nada, para que, no dia 9, deem um cartão vermelho ao Chega e em especial ao PS. O PS é o partido inimigo da classe média", acusou.