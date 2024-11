Receitas da Wynn Macau sobem 6,4% no terceiro trimestre do ano

As receitas no Wynn Macau foram de 352 milhões de dólares (323,5 milhões de euros), um aumento de 56,9 milhões de dólares (52 milhões de euros) em relação a igual período do ano passado (295 milhões de dólares, 271 milhões de euros), indicam os resultados financeiros para o terceiro trimestre, anunciados na segunda-feira pela Wynn Resorts, nos Estados Unidos.

No Wynn Palace, propriedade no Cotai, faixa de casinos entre as zonas da Taipa e Coloane, registaram-se receitas de 519,8 milhões de dólares (477,8 milhões de euros), uma descida de cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros) comparativamente ao período entre julho e setembro de 2023.

"Os nossos resultados do terceiro trimestre refletem uma procura saudável em todos os nossos `resorts`, destacada pela forte vitória do jogo em massa em Macau e pelo sólido desempenho em Las Vegas", afirmou o diretor-executivo da Wynn Resorts, Craig Billings.

Nos primeiros 10 meses do ano, os casinos de Macau registaram, em termos de receita bruta acumulada, um aumento de 28,1% em relação ao ano anterior, com um total de 190,14 mil milhões de patacas (cerca de 21,08 mil milhões de euros) contra 148,45 mil milhões de patacas (cerca de 17,04 mil milhões de euros) entre janeiro e outubro de 2023.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.