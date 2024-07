Sandro Raposo e Tiago Carvalho dos Santos integram administração da SATA

A nova composição administrativa do grupo de aviação regional foi aprovada em Conselho de Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) e revelada pelo vice-presidente do executivo numa conferência de imprensa na Horta.

Tiago Carvalho dos Santos, economista, foi membro do conselho de administração e diretor financeiro da Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa entre 2015 e 2016, funções que também ocupou na empresa Oitante, entre 2016 e 2018.

Carvalho dos Santos foi ainda assessor do ministro da Saúde Paulo Macedo (2011 a 2015) e do secretário de Estado do Tesouro e Finanças (2010 e 2011) e administrador da consultora COBA.

Já Sandro Raposo, formado em Matemática e Tecnologia, é funcionário da SATA há 28 anos e assumia desde 2013 a direção da Gestão de Receita.

A nova administração da SATA Holding, que vai ser presidida por Rui Coutinho, vai manter como administradores não executivos Bernardo Oliveira e João Crispim, adjuntos nas secretarias das Finanças e Infraestruturas do Governo Regional, respetivamente.

A 28 de junho, o Governo dos Açores anunciou a indicção de Rui Coutinho para a liderança da SATA, destacando que caberia ao novo presidente escolher o restante conselho de administração.

As mudanças na administração da SATA acontecem numa altura em que o grupo de aviação está a cumprir um plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia, que inclui a privatização da Azores Airlines (responsável pelas ligações entre os Açores o exterior).

Aquela companhia foi alvo de um processo de privatização que foi cancelado em maio pelo executivo açoriano, que anunciou a intenção de lançar um novo concurso para alienar a maioria do capital social da empresa.

O Conselho do Governo Regional formalizou ainda a nomeação de Isabel Dutra para presidente da Atlânticoline e de Ricardo Batista para vogal executivo da empresa responsável pelo transporte marítimo na região.

O anterior presidente da Atlânticoline, Francisco Bettencourt, foi nomeado diretor regional da Mobilidade.

"Verifica-se, assim, a necessidade de garantir que o conselho de administração da Atlânticoline, SA tenha plenos poderes de administração para prosseguir a atividade essencial daquela empresa e, por conseguinte, proceder à nomeação do conselho de administração", indica o executivo açoriano.