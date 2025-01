Valor do Indexante dos Apoios Sociais aumenta para 522,50 euros

No ano passado, o valor do IAS, utilizado para calcular diversos apoios sociais concedidos pelo Estado, era de 509,26 euros.

A portaria assinada pelos ministros de Estado e das Finanças e pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social produz efeitos desde 01 de janeiro.

O IAS é usado para achar o valor de diversos apoios, como Rendimento Social de Inserção (RSI), subsídio de desemprego, abono de família e pensões.

A atualização anual do IAS é feita com base no crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Preços no Consumidor (IPC).