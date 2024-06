PAN apela aos eleitores que voltem a confiar partido como em 2019

"O que temos apelado às pessoas é que para quem confiou no PAN em 2019, volte a confiar no PAN, para podermos garantir que continuamos a ter esta voz de defesa dos animais, esta voz da natureza", salientou Pedro Fidalgo Marques, em declarações à agência Lusa.

Falando à margem de uma iniciativa no Jardim da Estrela, em Lisboa, o candidato a eurodeputado disse que vai "trabalhar para baixar o IVA das rações e dos cuidados médico-veterinários dos animais", esclarecendo que "é uma medida que vai ajudar todas as pessoas".

"Quando falamos, por exemplo, que podemos aumentar as áreas protegidas para proteger as espécies, como o golfinho-roaz do Sado (...), o lobo ibérico, esse voto só é possível no PAN", realçou.

Pedro Fidalgo Marques afirmou também que "único voto que vai proteger as mulheres" é o do PAN.

"Falamos também em defender os direitos das mulheres, contra este retrocesso que está em cima da mesa com o crescimento da extrema-direita. Não podemos permitir este retrocesso em direitos humanos", ressalvou, acrescentado que durante a campanha advertiu para "questões como a violência doméstica".

"Para conseguirmos garantir que mantemos esta voz ativa de defesa da nossa natureza, de portanto dos animais, sempre a cuidar das pessoas, cuidar dos direitos das mulheres, da população das pessoas LGBTI, das pessoas racializadas, é um voto no PAN no dia 09 de junho", sublinhou.

À Lusa, o candidato considerou que o PAN sai entusiasmado com a campanha, em que tentou o equlíbrio entre "estar na rua" e "conhecer a realidade do país".

"Porque para podermos ter um assento no Parlamento Europeu temos que conhecer esta realidade. Temos que mostrar às pessoas, aos portugueses, o que é que se passa no interior do país, na conservação da natureza, na proteção animal e mesmo para cuidarmos das pessoas", observou.

"Saímos entusiasmados, temos tido bastante atividade tanto na rua com pessoas como nas redes sociais e estamos confiantes que no domingo as pessoas têm que mobilizar para (...) saírem do sofá e irem votar", acrescentou.

Em 2019, Francisco Guerreiro foi o cabeça de lista do PAN e único eleito desta força política nas europeias de maio de 2019, as primeiras em que o partido obteve representação em Bruxelas (com cerca de 5% dos votos).

No ano seguinte, o eurodeputado anunciou a sua saída do PAN por "divergências políticas" com a direção do partido, mantendo-se no Parlamento Europeu como independente.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se em 09 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.