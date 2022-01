Exclusivo RTP. Primeira entrevista de Paulo Sousa após assinatura com o Flamengo

É a primeira entrevista de Paulo Sousa desde que assinou contrato com o Flamengo. O técnico português disse à RTP que deixou a seleção da Polónia devido à dimensão do clube brasileiro. Acredita que vai ganhar títulos e diz que o Palmeiras, de Abel Ferreira, vai ser um dos adversários mais fortes no Brasil. Entrevista de Manuel Fernandes Silva, com imagem de Jorge C. Vieira e Filipe Valente e edição de Miguel Cervan.