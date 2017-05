A equipa principal de futebol do Atlético Clube de Portugal SAD dada como morta e enterrada no Campeonato de Portugal renasce das cinzas e luta com todas as forças pela manutenção.



O Atlético SAD tem vivido uma época de pesadelo. Na 1ª fase do Campeonato de Portugal não ganhou qualquer jogo empatou 2 e perdeu 16. Até agora na 2ª fase ganhou 4 empatou 3 e perdeu 5.



A dois jogos do final passou a depender de si para assegurar a manutenção.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador Fernando Morgado revelou a que se deve o renascer da equipa e do mítico espírito alcantarense: “Fazer os jogadores acreditarem, motivá-los e mostrar-lhes que era possível sobreviver com trabalho, dedicação e empenho”.



O presente mostra-se mais desanuviado do que o passado porque como explicou o técnico: “Dependemos só de nós para conseguir o objetivo mínimo que é disputar o ‘play-off’ de manutenção e matematicamente até podemos ficar de forma direta no Campeonato de Portugal”.



Quisemos saber à distância de dois jogos, o último com o Almancilense e este domingo com o Malveira, se o treinador acredita que a equipa muito jovem conseguirá ultrapassar a pressão e o cariz decisivo dos desafios. Fernando Morgado respondeu: “A equipa acredita sobretudo pela forma convincente e positiva como tem jogado, afinal ganhar é a condição natural de quem joga e isso não implica pressão”.



De destacar que nos últimos quatro jogos a equipa averbou dois empates e duas vitórias.



A terminar o treinador da formação alcantarense deixou um elogio rasgado à sua equipa: “Estes meninos já sofreram muito e são campeões por aquilo que já fizeram”.