Ceferin admite que Euro2020 pode acontecer num só país

O Euro2020, no qual Portugal vai defender o título conquistado em 2016, em França, está previsto jogar-se em 12 cidades de outros tantos países europeus, entre 11 de junho e 11 de julho de 2021.disse Aleksander Ceferin,em declarações ao canal #Vamos, acrescentando que”.Sobre a atual situação económica do futebol, o dirigente esloveno não tem dúvidas de que “”.O adiamento do Euro2020 permitiu que as competições europeias de clubes, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, assim como os principais campeonatos nacionais, pudessem ser concluídos à porta fechada.

A 16.º edição do campeonato de Europa vai ser disputada em Roma, onde deverá ter início a prova, Londres, Amesterdão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Munique e São Petersburgo.