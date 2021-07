Euro2020: Derrota dói mais por ser "tão próxima" da vitória para Inglaterra - Southgate

O selecionador inglês de futebol, Gareth Southgate, disse hoje que a derrota com a Itália, nas grandes penalidades, na final do Euro2020, no domingo, em Wembley, dói mais porque a equipa esteve "tão perto" de ganhar.