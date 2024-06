Euro2024. Alemanha-Dinamarca

A Alemanha, anfitriã do Euro2024, defronta este sábado, a partir das 20h00, a Dinamarca, nos primeiro jogos a contar para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol.

Um jogo que se vai realizar em Dortmund, sob a arbitragem do inglês Michael Oliver, a ‘mannschaft’.





Após vencer o Grupo A, a jogar em casa, enfrenta a Dinamarca, vencedora da competição em 1992, segunda no agrupamento C, após três empates, em igualdade com a Eslovénia, adversária de Portugal.





A Alemanha, três vezes campeã e outras tantas finalista, procura regressar aos quartos-de-final do torneio continental, depois de ter ‘caído’ nos ‘oitavos’ no Euro2020 frente à ‘vice’ Inglaterra, que, nessa mesma edição, eliminou a Dinamarca nas ‘meias’.





Além do triunfo em 1992, num ‘conto de fadas’ após substituição da Jugoslávia e que culminou com um triunfo precisamente sobre a Alemanha, a Dinamarca conta ainda quatro presenças nas meias-finais, menos de metade do que os germânicos (nove).