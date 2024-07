A Suíça afastou a campeã europeia Itália e demonstra estar preparada para esta fase da competição. Do outro lado, está uma Inglaterra motivada e com vontade de ir o mais longe possível neste Europeu. O vencedor desta partida em Düsseldorf, na Esprit Arena, irá defrontar o vencedor do confronto entre Países Baixos e Turquia.