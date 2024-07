Areia e Branquinho saem do andebol do FC Porto

António Areia já foi anunciado pelo Tremblay, campeão da II Liga francesa em 2023/24 e recém-promovido ao escalão principal daquele país, ao passo que Diogo Branquinho vai reforçar o Sporting, que conquistou o campeonato e a Taça de Portugal na última época.De saída está ainda o guarda-redes Nikola Mitrevski, que regressará aos macedónios do Eurofarm Pelister, após ter defendido a baliza do FC Porto por 177 vezes desde 2020/21, num percurso assinalado por três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.Já o lateral esquerdo Nikolaj Laeso, campeão mundial pela Dinamarca em 2021, ruma ao Bjerringbro-Silkeborg, deixando os "dragões" ao fim de duas temporadas, com 329 tentos em 95 encontros e um título de campeão nacional, em 2022/23, tal como o pivô espanhol Ignacio Plaza, autor de 80 jogos e 185 golos, que assinou pelos húngaros do Tatabánya.Bem menos impactante foi a passagem do pivô sueco Christoffer Brännberger, que tinha chegado em fevereiro e concretizou 12 tentos em 14 partidas, mas não arrebatou troféus, já depois de uma inédita terceira posição na "final four" da Taça EHF (2018/19).



O FC Porto terminou a época 2023/24 sem qualquer troféu, após ter falhado o ‘penta’ na última ronda da fase de apuramento do campeão nacional face ao Sporting - com o qual também perdeu na decisão da Taça de Portugal (34-30) e nas meias-finais da Supertaça (35-34) -, sendo que, a nível internacional, foi afastado na fase principal da ‘Champions’.