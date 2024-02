"Champions". FC Porto tenta ganhar vantagem frente ao Arsenal

A formação azul e branca não parte como favorita - para o jogo e muito menos para a eliminatória -, mas soma dois triunfos e um empate, com sabor a vitória, nos embates caseiros com os "gunners" e pode inspirar-se no Sporting, que eliminou os londrinos há um ano.



O último resultado aconteceu, como agora, na primeira mão dos oitavos de final e não embalou a equipa azul e branca para o apuramento, já que os "gunners" golearam por 5-0 no segundo jogo, com um "hat-trick" do dinamarquês Nicklas Bendtner.



Mesmo sabendo, assim, que uma vitória não garante nada, o FC Porto precisa de, no mínimo, replicar um destes três resultados, uma vez que uma derrota implica ganhar em Inglaterra, o que os "dragões" nunca conseguiram, em 21 visitas.



Depois de uma fase de grupos em que não "pôde" com um FC Barcelona longe dos melhores dias (0-1 em casa e 1-2 fora), mas superou claramente Shakhtar Donetsk (5-3 e 3-1) e Antuérpia (2-0 e 4-1), os "dragões" não chegam, porém, a esta eliminatória na sua melhor fase, muito pelo contrário.



Os "dragões" venceram por 2-0 o Estrela da Amadora na antecâmara de receberem os ‘gunners’, mas, antes disso somaram um empate caseiro com o Rio Ave (0-0) e uma derrota em Arouca (2-3), comprometendo as aspirações de conquistar o título luso.



A crise de resultados tem estado interligada à falta de qualidade futebolística, que torna complicado pensar que o FC Porto pode evitar a oitava eliminação consecutiva face a clubes ingleses.





O encontro entre o FC Porto e o Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.