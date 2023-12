Conceição espera Estoril evoluído face à vitória no Dragão

“Hoje tive a oportunidade de dizer aos meus jogadores que o Estoril foi demonstrando ao longo destas semanas aquilo que já tinha feito em nossa casa. Eles marcaram em todos as partidas e tiveram os mesmos princípios: gostam de jogar, têm qualidade individual e privilegiam os momentos em posse. Defensivamente, ganharam alguma consistência. É uma boa equipa. Na altura [da vitória no Dragão], foi mais pela qualidade individual. Hoje são coletivamente um pouco mais fortes”, notou o técnico, em conferência de imprensa.



Os ‘dragões’ visitam os ‘canarinhos’ para a segunda ronda do Grupo D da Taça da Liga, quase um mês depois de terem perdido em casa (0-1) frente ao conjunto orientado por Vasco Seabra, que então ocupava o 18.º e último lugar, na 10.ª jornada do campeonato.



“Se tive necessidade de espicaçar o grupo? Não. Nesse jogo criámos muito mais do que [no êxito por 3-0] em Famalicão [no sábado, para a 12.ª ronda da I Liga]. Lembro-me que tivemos algumas boas ocasiões para chegar ao intervalo com o jogo resolvido. Foi culpa nossa. Houve algum mérito do Estoril, mas, em grande parte, demérito nosso”, recordou.



O FC Porto começará a defesa de um troféu vencido pela primeira vez na época anterior, após 16 edições e quatro finais perdidas, numa altura em que os ‘canarinhos’ seguem na liderança isolada da ‘poule’, fruto de uma vitória no terreno do Leixões (2-1), da II Liga, e podem deixar já a formação de Sérgio Conceição pelo caminho em caso de novo triunfo.



“A Taça da Liga é uma competição nova em relação às outras provas internas. Acho que foi melhorando ao longo dos anos na sua organização e, sinceramente, não vejo nenhum clube que não queira ganhá-la, porque um título é um título e o caminho mais curto para conquistar um é nesta prova. Fazemos quatro jogos e poderemos ganhar um título. Este clube vive de títulos e não vejo como desvalorizar a Taça da Liga”, apontou, afastando a hipótese de “pensar em qualquer tipo de gestão” na abordagem a um “desafio decisivo”.



O treinador valorizou a maior “solidez e consistência em todos os momentos do jogo” dos ‘dragões’, que lograram em Vila Nova de Famalicão a vitória mais folgada da época na I Liga, na ‘ressaca’ da derrota na visita ao FC Barcelona (1-2) para a Liga dos Campeões.



“Na fase de grupos da ‘Champions’, somos a equipa mais concretizadora fora de casa, à frente do Manchester City. Preocupar-me-ia se não tivéssemos a capacidade para gerar situações para finalizar com êxito. Nem sempre o temos conseguido, mas são situações que se trabalham em conjunto. Há jogos em que fazemos três golos em quatro ocasiões, tal como vimos neste último, e outros em que criamos 10 oportunidades e se acaba por marcar um e ganhar nos descontos. O futebol também é apaixonante por isso”, avaliou.



João Mário, Iván Marcano, Wendell, Alan Varela e Gabriel Veron estão no boletim clínico do FC Porto e encurtam as opções de Sérgio Conceição, que tem incluído João Mendes, proveniente da equipa B e titular frente ao Famalicão, nos trabalhos do plantel principal.



“Temos observado aquilo que tem sido feito nos sub-19 e na equipa B e estamos atentos a alguns dos nossos jovens. Quando achar que eles têm a oportunidade de se mostrar, irão fazê-lo, mas de uma maneira sólida e sustentados em bases essenciais. Vejo atletas com potencial para que, no futuro próximo, possam pertencer à equipa principal”, referiu.



O FC Porto mede forças com o também primodivisionário Estoril Praia na quarta-feira, a partir das 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.