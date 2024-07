Daniel Chaves orienta recém-criada equipa de futebol feminino sénior do FC Porto

"É com honra, orgulho e um grande sentido de responsabilidade que abraço este projeto pioneiro no clube, uma das bandeiras da campanha do presidente André Villas-Boas. É com enorme satisfação que aqui estou", vincou, aos meios oficiais dos 'azuis e brancos'.



Daniel Chaves, de 33 anos, estreou-se como técnico na Dragon Force e tinha iniciado a época passada na equipa de sub-23 do Leixões, antes de ter rumado aos indonésios do Arema para ser adjunto de Fernando Valente, replicando funções exercidas em outros conjuntos masculinos e no futebol feminino sénior de Boavista, Valadares e Famalicão.



"A afluência das jovens jogadoras, demonstrada nas captações na Constituição, dá-nos alento e projeta um futuro brilhante em termos do crescimento e da formação das jovens que aqui poderão chegar. Essa vai ser a base do sustento do nosso plantel sénior, com jogadoras capazes de fazer parte deste projeto no presente e no futuro a médio e longo prazo. Estamos à procura de um crescimento sustentado, que será feito à medida que o nível competitivo o exija e que formos evoluindo em termos de competição", enquadrou.



Os adjuntos David Pinto e Catarina Mendes e o treinador de guarda-redes Rui Marques perfazem a equipa técnica do futebol feminino sénior do FC Porto, que ficará a cargo de José Manuel Ferreira e está envolvido no novo organograma futebolístico dos 'dragões'.



O desenvolvimento do desporto feminino foi um dos principais compromissos assumidos em campanha eleitoral pelo presidente André Villas-Boas, que se impôs nas eleições do clube em abril e destronou Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos consecutivos.