Defesa do FC Porto Zaidu reavaliado com rotura no adutor da coxa esquerda

O defesa-esquerdo nigeriano cumpriu tratamento durante a sessão matinal realizada no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, após ter sido reavaliado face às queixas musculares no adutor esquerdo apresentadas diante dos `colchoneros`.

Na terça-feira, um choque com o montenegrino Stefan Savic motivou a substituição de Zaidu pelo brasileiro Wendell, aos 53 minutos, quando o FC Porto já vencia o Atlético de Madrid por 2-0, num embate que, aliado ao empate do Club Brugge na visita ao Bayer Leverkusen (0-0), confirmou a vitória dos `azuis e brancos` no grupo B da `Champions`.

O lateral, de 25 anos, deve ficar afastado dos relvados até à paragem da I Liga para o Mundial2022, desfalcando a seleção da Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, no particular ante Portugal, em 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Zaidu acompanha no boletim clínico dos `azuis e brancos` o defesa e capitão Pepe, que continua a debelar uma entorse no joelho esquerdo e está em dúvida para o campeonato do mundo, e o avançado brasileiro Gabriel Veron, a contas com uma mialgia de esforço.

O FC Porto, terceiro colocado, com 23 pontos, a dois do Sporting de Braga, segundo, e a oito do líder invicto Benfica, recebe o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, com dois, no sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da 12.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Os campeões nacionais voltam a treinar na sexta-feira, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde Sérgio Conceição irá projetar o embate diante da equipa treinada por José Mota em conferência de imprensa, a partir das 12:00.