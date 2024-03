Defesa Wendell falha treino do FC Porto com entorse no tornozelo direito

Autor do terceiro golo nessa partida, o defesa esquerdo fez apenas tratamento e trabalho de ginásio na sessão matinal orientada pelo treinador Sérgio Conceição, numa altura em que integra os convocados da seleção do Brasil pela primeira vez em mais de oito anos.



Wendell, de 30 anos, juntou-se no boletim clínico ao ponta de lança iraniano Mehdi Taremi, que progrediu hoje para treino integrado condicionado, enquanto o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, o defesa central espanhol Iván Marcano e o lateral esquerdo nigeriano Zaidu continuam em tratamento das respetivas lesões e longe do regresso aos relvados.



O FC Porto folga na terça-feira e volta ao trabalho no dia seguinte, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para retomar a preparação da visita ao Portimonense, da 25.ª ronda da I Liga, que está agendada para sexta-feira, às 18:45.



Os ‘azuis e brancos’ estão no terceiro posto, com 52 pontos, sete abaixo do líder isolado Sporting (menos uma partida) e a seis do campeão nacional Benfica, segundo colocado.