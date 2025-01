Derrota com Gil Vicente dita rescisão. FC Porto abre a porta de saída a Vítor Bruno

"A FC Porto - Futebol, SAD informa que iniciou negociações com o treinador Vítor Bruno para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde o início da presente época", lê-se em comunicado no portal do emblema da Invicta.

No momento deste anúncio, o treinador conimbricense, de 42 anos, encontrava-se reunido com o plantel, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e outros elementos da SAD, no Estádio do Dragão.Em Barcelos, os dragões perderam no domingo por 3-1 com o Gil Vicente.

Vítor Bruno fora promovido em junho de 2024 para o lugar de Sérgio Conceição, com quem trabalhou nos últimos 12 anos. O técnico não sobreviveu à segunda série de três derrotas nas diversas competições da época em curso.

Com a derrota em Barcelos, o Porto caiu para o terceiro lugar, com 40 pontos, quatro abaixo do líder isolado Sporting e a um do Benfica, segundo posicionado.



c/ Lusa