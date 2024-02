Diogo Costa sem receio do perfil atacante do Arsenal

“Pelo que se vê, é uma equipa muito ofensiva, mas tem pontos fracos. Vamos explorá-los ao máximo e fazer de tudo para que possamos sair vitoriosos. Estamos preparados para tudo aquilo que o Arsenal é. Eles ainda não defrontaram uma equipa como o FC Porto e, com certeza, terão as suas dificuldades”, admitiu o jogador, em conferência de imprensa.



Os ‘dragões’, que seguem no terceiro lugar da I Liga portuguesa, vão medir forças com o vice-campeão inglês e atual segundo classificado da Premier League, surgindo pela 14.ª ocasião, e segunda seguida, nos ‘oitavos’ da principal prova europeia de clubes, patamar ao qual chegaram com o estatuto de única equipa portuguesa a superar a primeira fase.



“Esperamos uma equipa forte e com os seus truques. Posso garantir que vamos fazer de tudo para não deixar que o Arsenal nos faça mossa e sinta o que é o FC Porto. Se serão favoritos para ganhar [a ‘Champions’], têm de mostrá-lo perante nós”, disse Diogo Costa.



O FC Porto apurou-se para as eliminatórias como vice-líder do Grupo H, com os mesmos 12 pontos do FC Barcelona, mas em desvantagem no confronto direto com os espanhóis, enquanto o Arsenal, dos portugueses Cédric Soares, Mauro Bandeira e Fábio Vieira, ex-médio ‘azul e branco’, terminou à frente de PSV Eindhoven, Lens e Sevilha na ‘poule’ B.



“Uma equipa como o FC Porto joga sempre para ganhar. Cada opositor tem o seu valor e nunca vamos olhar de maneira diferente para eles. O nosso pensamento é igual quando defrontamos o Arsenal ou, com todo o respeito, o Arouca. Obviamente, devemos ganhar jogos como aquele em Arouca [derrota por 3-2, na 21.ª ronda da I Liga] e nestes grandes palcos também o devemos fazer. Temos responsabilidade em todos os jogos”, advertiu.



Titular absoluto da baliza ‘azul e branca’ desde 2021/22, Diogo Costa poderá reencontrar Fábio Vieira, com quem conviveu no FC Porto e nas seleções jovens lusas, sendo que o médio estará quase recuperado de uma cirurgia à zona inguinal realizada há três meses.



“Não temos falado muito nos últimos tempos. Ele sabe o valor desta equipa e deste clube e tenho quase a certeza de que vai alertar os seus companheiros. Faz parte, porque está a defender a sua equipa. Espero que ele consiga jogar. Será sempre bom vê-lo”, registou o guarda-redes, de 23 anos, que também tem assumido a baliza da seleção portuguesa.



O FC Porto, vencedor em 1986/87 e 2003/04, defronta o Arsenal, finalista derrotado em 2005/06, na quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.