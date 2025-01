Diogo Oliveira troca o FC Porto pelo Dunkerque

O central do FC Porto Diogo Oliveira vai deixar o clube no final da época e rumar ao Dunkerque, em que já jogou em 2022/23, anunciou o clube azul e branco, segundo classificado da Liga portuguesa de andebol.

“Ao cabo de quatro anos a representar o FC Porto, Diogo Oliveira vai prosseguir a carreira no Dunkerque após o término da época 2024/25”, pode ler-se no curto comunicado dos "dragões".



O central de 27 anos, que esta época marcou 84 golos em 28 jogos, chegou ao Porto em 2021/22, tendo na época seguinte dividido o tempo de jogo entre os franceses a que agora regressa e os portistas.



Antes, Oliveira jogou na Artística de Avança, nos alemães do Balingen-Weilstetten e nos suíços do Suhr-Aarau, voltando agora ao Dunkerque, atual sexto classificado da Liga gaulesa.