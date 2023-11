FC Barcelona-FC Porto. Cancelo espera um jogo complicado

João Cancelo recordou as “dificuldades” sentidas no Estádio do Dragão, notando que os portuenses jogam “de forma muito agressiva e com uma pressão muito forte”, mas têm “pontos fracos, como todas as equipas”, que o defesa até diz conhecer bem.



O internacional português considerou o encontro como “uma final, que é preciso ganhar, para alcançar a qualificação para os oitavos de final”, que já poderia ter sido conquistada na jornada anterior, na qual perdeu por 1-0 com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, terceiro classificado, com menos três pontos.



“Nos últimos jogos não jogámos como queremos. Há momentos em que não estamos tão bem e este não é tão bom como quando cheguei. A vitória dá-nos o apuramento e é isso que vamos procurar, até porque o clube não vive uma boa fase a nível financeiro e isso será muito importante”, sustentou.



Para o defesa, o provável regresso do colega de seleção Pepe à defesa do FC Porto será “uma má notícia”, atendendo a que se trata de “um dos melhores centrais do futebol português”, mas conta que o compatriota João Félix possa reencontrar-se com os golos para ajudar o Barcelona a vencer “um jogo muito difícil”.



O Barcelona recebe o FC Porto na terça-feira, em jogo com início às 20h00, no Estádio Olímpico de Montjuic, devido às obras em Camp Nou, com arbitragem do italiano Daniele Orsato, pouco tempo após o Shakhtar Donetsk defrontar o Antuérpia (último classificado, ainda sem pontuar), às 17h45, em Hamburgo.