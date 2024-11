FC Porto conhece adversários na Taça Europa de basquetebol

O FC Porto vai defrontar os turcos do Tofas Bursa, os gregos do Maroussi BC e os espanhóis do Casademont Saragoça na segunda fase da Taça Europa de basquetebol, anunciou a FIBA Europa.

Os "dragões", que se qualificaram na terça-feira, como líderes do Grupo I, iniciam a presença nesta fase em Saragoça, em 4 de dezembro e terminam no recinto do Maroussi, em 5 de fevereiro de 2025.



Avançam para os quartos de final os dois primeiros de cada um dos quatro grupos.



Esta segunda fase conta com os 10 vencedores de outros tantos grupos, mais os seis melhores segundos classificados: o Sporting foi quarto no seu grupo e não acompanha o FC Porto nesta etapa da competição.



Além do FC Porto, Sassari, BC Kalev/Cramo, Bilbau Basket, Friburgo, JDA Bourgogne Dijon, Maroussi BC e PAOK avançaram como os melhores segundos classificados.



Continuam em prova equipas de 12 países, incluindo duas que já venceram a competição, o Banco di Sardegna Sassari, em 2019, e o Anwil Wloclawek, em 2023.