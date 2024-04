FC Porto eleições. Nuno Lobo lamenta bipolarização

”, referiu o empresário e professor, em entrevista à agência Lusa.Terceiro mais votado em 2020, ao acumular 4,91% dos votos nas primeiras eleições dos "dragões" com mais do que uma candidatura desde 1991, Nuno Lobo volta a enfrentar a concorrência de Pinto da Costa, que já comanda o clube há 15 mandatos consecutivos.”, salientou.Lamentando a “troca de mimos” entre candidatos, Nuno Lobo evita “meter mais gasolina numa fogueira enorme” e arrepende-se de um “mau momento” protagonizado em março, quando responsabilizou André Villas-Boas pela perda do título da I Liga esta temporada.”, desabafou, garantindo não ter “nada contra” o ex-treinador da equipa de futebol.“É claro que André Villas-Boas não é o culpado. Há outros fatores que contribuíram para esta situação. O FC Porto não lidera a I Liga, mas vai à frente em cartões amarelos e é a equipa com mais expulsões. O que é que eu vou dizer? A culpa é do FC Porto”, ironizou.





Futura academia nos arredores do Porto



A construção de uma academia nas imediações da cidade do Porto sustenta o investimento na formação previsto por Nuno Lobo, candidato pela lista C à presidência do FC Porto nas eleições de sábado.



“Temos apalavrado com uma cidade não muito longe do Porto, da qual não quero estar a falar agora, porque penso que não vale a pena. Se já há custos estimados? Não fizemos estudos de mercado em relação a essa situação. Um dos nossos desejos é concretizar a academia, mas só depois de sentir como estão o coração e as contas do FC Porto é que poderemos tirar as devidas ilações. Eu tenho de saber aquilo com que posso contar ou o dinheiro que existe para fazer esses investimentos. São ideias que temos em mente, mas que são exequíveis”, enquadrou o empresário e professor.







Renegociação da dívida norteia plano financeiro



A renegociação da dívida financeira será prioritária para Nuno Lobo, em função dos 512,7 milhões de euros (ME) de passivo.



“Nesta altura, penso que estaremos a pagar 5% de juros sobre mais de 500 ME. Ou seja, todos os anos temos de realizar à volta de 25 ME para pagar essa taxa de juro. Como se reestrutura a dívida? Aumentando prazos e tentando alcançar juros mais baixos junto das entidades às quais o FC Porto é devedor. Essa é a única forma, e para já, o passo inicial que tem de ser dado. Depois, que haja também a possibilidade de amortizar as dívidas, o que é muito relevante. As contas certinhas trazem sempre a possibilidade de aparecerem outros investidores”, enquadrou o empresário.



Nuno Lobo quer solicitar uma auditoria às contas da SAD caso seja eleito como sucessor de Pinto da Costa, presidente do FC Porto e recandidato a um 16.º mandato consecutivo, cuja administração tem anunciado alguns negócios estruturantes nos derradeiros meses.