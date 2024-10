FC Porto empata na Liga Europeia de andebol

A partir dos 15 minutos de jogo, o FC Porto mandou na partida e chegou ao intervalo com claros 16-9 a seu favor, então com o Valur visivelmente sem capacidade para discutir o resultado.Na segunda parte, o Valur esteve bem melhor e foi progredindo no marcador, até empatar 23-23 aos 52 minutos.Os anfitriões chegaram a estar na frente por 27-25, após o que consentiram golos no último minuto a Daymaro Salina e Mikkelsen, com o "dragão" a arrancar um empate ao "cair do pano".





Salina, com sete golos, foi o melhor anotador do FC Porto.



No próximo dia 22 de outubro, o FC Porto vai até Skopje, na Macedónia do Norte, defrontar o HC Vardar 1961, de Nilton Melo.



Na classificação, o Melsungen - que bateu o Vardar por 34-18 - lidera com quatro pontos, seguido do Vardar (dois), FC Porto (um) e Valur (um).