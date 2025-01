FC Porto ganha na Taça Europa de basquetebol

O jogo, da quarta jornada, deixa os "dragões" com cinco pontos, a um do Saragoça e em igualdade com o Tofas, da Turquia, e o Maroussi, da Grécia, que jogam entre si esta quarta-feira.



A equipa portuguesa relança-se, assim, na luta pela qualificação para os quartos de final, quando lhe faltam disputar dois jogos - um na Turquia e o último na receção ao Maroussi, com quem perdeu na Grécia por 82-81, com o triplo decisivo marcado a um segundo do fim.



Os portistas, que marcaram o dobro dos pontos da linha de lance livre (20 contra 10), fizeram um grande jogo e averbaram uma vitória justa, tendo apenas cedido para o Saragoça no terceiro quarto, por 24-18.



Antes, os parciais foram de 25-21 e 22-16, chegando-se ao intervalo com 47-37 para a equipa lusa. No final, os 'dragões' voltaram a dilatar a vantagem, com 21-14 e um triunfo final por 11 pontos de diferença, margem que poderá ser importante para uma eventual situação de empate no acesso aos 'quartos'.



Philip Fayne, com 22 pontos, foi o melhor anotador da partida, logo seguido por Wes Washpun, com 21, ambos jogadores do FC Porto. Do lado do Saragoça, A.J. Slaughter e Emir Sulejmanovic marcaram ambos 16 pontos.



O próximo jogo dos "dragões" é em Bursa, na Turquia, em 29 de janeiro, finalizando o grupo com a receção ao Maroussi, em 5 de fevereiro.