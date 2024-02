FC Porto procura aproximar-se do 1.º lugar da Liga

Depois de o campeão nacional Benfica ter empatado 2-2, no domingo, em casa do Vitória de Guimarães, sendo igualado no comando pelo Sporting, que goleou o Sporting de Braga por 5-0, o FC Porto, atual terceiro, pode reduzir para quatro pontos a desvantagem para os dois comandantes, embora os "leões" contem menos um jogo disputado.



Pela frente, os "dragões", que na última ronda empataram em casa 0-0 com o Rio Ave, vão ter uma equipa em bom momento na temporada, o Arouca, que ocupa o oitavo lugar e vem de três vitórias consecutivas para o campeonato.





Privado de Marcano e Zaidu - ainda ao serviço da Nigéria -, Sérgio Conceição revelou em conferência de imprensa que Medhi Taremi é "hipótese" para ir a jogo, depois de ter chegado sábado e treinado no domingo. Apesar da eliminação do Irão, o ponta de lança persa pode ser a arma ideal - a titular ou saído do banco -, para desbloquear uma partida que se antevê complicada, frente a uma equipa que impôs a primeira perda de pontos aos "dragões", na primeira volta.





Alertado para isso, o técnico dos azuis e brancos salientou "a evolução" de uma equipa arouquense "num bom momento" de forma, evidencias que não beliscam a ambição azul e branca de "ganhar os três pontos".





Já para Daniel Sousa, a boa série de resultados não serve de motivação acrescida para alcançar mais resultados satisfatórios. Ao invés, o treinador enfatizou que o importante é o que os seus jogadores vão "apresentar em campo". Frente a um FC Porto "no melhor momento da época", Daniel Sousa frisou "as mais-valias" da turma da Invicta, bem como a "velocidade na frente" de jogadores como Galeno e Francisco Conceição.





Com a promessa de manter a identidade da sua equipa, o líder dos "lobos" de Arouca vê-se privado dos contributos de Vitinho, Matheus Quaresma e Eboué Kouassi, jogadores afastados das primeiras opções por força das respetivas lesões, numa semana marcada pela renovação de Cristo González.



O jogo tem o inícvio marcado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Nuno Almeida.





A ronda completa-se na terça-feira, com a receção do Gil Vicente ao Vizela.