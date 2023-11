FC Porto recebe lanterna-vermelha da Liga

Os portistas, que vêm de um triunfo em Vizela (2-0), estão na terceira posição, com 22 pontos, em igualdade com o Benfica, segundo colocado, que joga no sábado em Chaves, sendo que, em caso de triunfo sobre o lanterna-vermelha, ‘colam-se’ aos ‘leões’, que somam 25 e recebem no domingo o Estrela da Amadora.



Em vésperas de jogarem com o Antuérpia, na terça-feira, na quarta jornada da Liga dos Campeões, os ‘dragões’ vão ter pela frente um Estoril Praia que segue na ‘cauda’ da tabela, em 18.º, com quatro pontos, e que venceu apenas por uma vez neste campeonato, à segunda ronda.



Desde que substituiu Álvaro Pacheco no comando técnico dos estorilistas, Vasco Seabra ainda não alcançou qualquer triunfo na I Liga, tendo averbado três derrotas no mesmo número de encontros.



O encontro entre FC Porto e Estoril Praia tem início agendado para as 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto.