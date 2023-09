FC Porto recupera nove golos e ganha na Champions de andebol

A perder por 21-12 já na etapa complementar, piorando o registo que se verificava ao intervalo (16-9), poucos esperavam a reviravolta, consumada por Victor Iturriza a um minuto do fim, mas os ‘dragões’ conseguiram-na frente a uma equipa que sempre pareceu ao seu alcance, apesar do desnível no marcador durante boa parte do encontro.



Na verdade, os pupilos de Carlos Resende tinham somente quatro golos aos 20 minutos – demoraram 05.50 minutos para fazer o primeiro -, numa primeira parte em que nada funcionou, com demasiados erros, a todos níveis.



O início do encontro foi muito confuso, com sucessivas falhas mútuas, mas, ainda assim, foram mais certeiros os anfitriões, sobretudo Mitja Janc, que chegou aos cinco tentos antes do adversário luso, macio a defender, desorganizado no ataque e sem velocidade nas transições ofensivas/defensivas, atingir essa marca.



A desorientação portista traduzia-se em 38% de eficácia de remate ao intervalo, enquanto o Celje, que não precisava deslumbrar, exibia mais produtivos 59%.



Com sete golos de desvantagem quando chegou o descanso (16-9), pouco mudou no FC Porto para uma reação, com os eslovenos, inclusivamente, a dilatar para os nove, aos 21-12, até que, com o desafio aparentemente totalmente controlado, se eclipsaram e permitiram um parcial de 6-0, que ressuscitou o FC Porto, a ficar a tão-só dois golos (25-23), com 13 minutos para jogar.



Era agora um outro jogo e os ‘dragões’ passaram, pela primeira vez, para a frente aos 26-27, a sete minutos do fim, destacando-se nesta altura os contra-ataques de Diogo Branquinho.



A três minutos do fim, os eslovenos desperdiçaram a oportunidade de ganhar dois de vantagem, a dois do término registava-se empate 29-29 e a um do ‘gongo’ Iturriza selou o difícil triunfo.



Mitja Janc, com 11 golos, foi o melhor marcador, seguido de Stefan Zabic, com os mesmos oito de Diogo Branquinho.



Na estreia, o FC Porto tinha vencido os polacos do Wisla Plock por 24-23, enquanto o seu rival de hoje tinha perdido por 38-36 na Dinamarca ante o GOG.



Na próxima ronda, os portuenses recebem o FC Barcelona.