FC Porto SAD prevê alcançar resultados positivos no final do ano

Em comunicado submetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os "dragões" indicaram as suas expectativas para o final do primeiro semestre de 2023/24, após terem invertido dois lucros seguidos com 47,627 milhões de euros (ME) de prejuízo no exercício passado, passando a acumular 175,980 ME negativos de capitais próprios.



A FC Porto SAD antecipa uma evolução nesse valor contabilístico, em função das contas apresentadas no final do ano civil, aliadas “a outras operações que estão em curso”, mas admite que não pode assegurar que os capitais próprios “serão já positivos a essa data”.



O tema tinha sido comentado pelo presidente dos "dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa, numa entrevista ao canal televisivo SIC, em 22 de novembro, quando o dirigente fixou a meta de “apresentar lucro e ter capitais próprios positivos” ou perto disso em dezembro.



Seis dias antes, a FC Porto SAD anunciou a assinatura de um acordo válido por 15 anos com a companhia norte-americana Legends para a exploração comercial do Estádio do Dragão, no Porto, sem que nenhuma das partes tivesse divulgado as verbas envolvidas.



“Estando ainda em sede de negociação os contornos específicos da parceria, a mesma será consubstanciada na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto e com um investimento inicial, de forma a modernizar o estádio e potenciar as receitas com ele relacionadas”, explicaram os "dragões" à CMVM.



Criada em 2008, a Legends trabalha com provas internacionais de renome, incluindo o Mundial de futebol, e com alguns dos principais clubes mundiais, tais como Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City ou Arsenal, comprometendo-se a “procurar parcerias” no mundo inteiro para o FC Porto, além de patrocínios e "naming" para o Estádio do Dragão.