FC Porto supera PAOK na Taça Europa de basquetebol

Depois de ter perdido na segunda jornada na Grécia por 19 pontos (89-70), a equipa lusa, que somava por vitórias os outros três encontros disputados, tinha neste jogo a oportunidade de anular esse resultado e, assim, assumir a liderança do grupo e a possibilidade de garantir desde logo a passagem à fase seguinte.



E foi com esse pensamento que a equipa entrou em jogo e, num primeiro período demolidor, alcançou desde logo uma vantagem de 16 pontos (22-6), que abria boas perspetivas para o que restava do encontro.



Com 16 dos 19 pontos recuperados, os azuis e brancos mantiveram-se no comando das operações e, ao intervalo, tinham já anulado a desvantagem do jogo na Grécia, chegando precisamente aos 19 pontos de vantagem (42-23).



A equipa portuguesa voltou ao encontro disposta a desfazer qualquer dúvida em relação a quem era superior e, novamente num parcial demolidor, chegou ao final do terceiro quarto já com 37 pontos de avanço (72-35), tendo os gregos recuperado apenas três no derradeiro período, acabando o encontro com um triunfo fácil do FC Porto por 99-64.



Com esta vitória clara, o FC Porto comanda o Grupo I com nove pontos, os mesmos dos gregos, segundos classificados, pelo que a equipa lusa apenas necessita de vencer o último encontro para garantir o primeiro lugar e assim evitar ser o segundo e entrar nas contas para ser um dos melhores seis segundos classificados.