FC Porto - V. Guimarães adiado para segunda

Além do adiamento dessa partida, a LPFP modificou os horários de outros dois encontros da ronda, com a receção do Arouca ao AVS a passar para as 20:30 de sábado, enquanto a visita do Estrela da Amadora ao Estoril Praia acontecerá na segunda-feira, pelas 18:45.



Jorge Costa, antigo jogador do FC Porto e atual diretor para o futebol profissional, faleceu hoje aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.





Jorge Costa representou os ‘dragões’ em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taça de Portugal e cinco Supertaças.



Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.



Exéquias no Dragão



“Respeitando a vontade expressa pela família, o FC Porto informa que as cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa decorrerão a partir das 15:00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. A esta hora serão abertas as portas para que os sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem ao lendário capitão do FC Porto”, lê-se numa nota divulgada na página oficial dos ‘dragões’ na Internet.



As homenagens no recinto do FC Porto vão prolongar-se até às 22:00, sendo que, de acordo com fonte próxima do malogrado dirigente, a missa de corpo presente decorrerá na quinta-feira, na Igreja de São João Baptista da Foz do Douro, antes da romagem ao Cemitério de Agramonte.

A estreia do FC Porto na nova temporada da I Liga estava inicialmente agendada para sábado, mas foi adiada para segunda-feira, dia 11, às 20:45, segundo decisão da Comissão Permanente de Calendários da LPFP, hoje reunida.