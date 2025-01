FC Porto vence Tofas Bursa na Taça Europa de basquetebol

Os azuis e brancos entraram bem no encontro do Grupo K e terminaram o primeiro período na frente, com cinco pontos de vantagem (25-20), mas os turcos conseguiram reduzir para apenas quatro ao intervalo (49-45).Na segunda metade, o FC Porto conseguiu alargar novamente a diferança, até um máximo de 20 pontos (80-60), a cinco minutos do final da partida, mas os turcos reagiram e atenuaram o desequilíbrio no marcador, com o jogo a termirar com oito pontos de vantagem para os "dragões".Ainda assim, as duas vagas deste grupo para os quartos de final só vão ficar definidas na derradeira ronda.Na última jornada do Grupo K, os portistas defrontam os gregos do Marousi, em 5 de fevereiro.