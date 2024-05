FC Porto venceu `clássico` de andebol e afastou Benfica da discussão pelo título

Os ‘azuis e brancos’ necessitavam de vencer na Luz para que a distância que o separa da liderança pelo menos se mantivesse e acabou por ser bem-sucedido nesse propósito: enquanto o Sporting vencia o ABC de forma confortável, os portistas levavam a melhor no clássico e preservavam o atraso de dois pontos para o seu rival na luta pelo título nacional.



No lado da equipa orientada por Jota González, esta encontrava neste jogo uma última oportunidade de se manter na luta pelo título, mas, limitado por algumas ausências e contrariedades já no decorrer da partida, acabou por baquear fisicamente na segunda parte, sem conseguir evitar a derrota.



Apesar do desaire dos ‘encarnados’, Miguel Sánchez-Migallón foi o melhor marcador da partida, com sete golos marcados, seguido por Demis Grigoras, com seis, em igualdade com os principais goleadores dos portistas, Nikolaj Laesoe e Fábio Magalhães.



Face à obrigação de vencer, sob pena de se ver definitivamente afastado da luta pelo título nacional, o Benfica assumiu o controlo dos minutos iniciais e alcançou vantagens de 5-3, 6-2 e finalmente 7-4, consumada com um contra-ataque finalizado por Demis Grigoras.



O FC Porto aproximou-se no resultado sensivelmente a meio da primeira parte, contando com o poderio físico de Victor Iturriza por entre a defesa benfiquista e contra-ataques precisos de António Areia, e com dois livres de sete metros consecutivos de Laeso alcançaram a primeira reviravolta do encontro para 9-10.



Motivado pelo público que o apoiava no seu pavilhão, o Benfica restabeleceu a igualdade a 12-12 e a partida manter-se-ia igualada até ao intervalo (14-14). Foi, por isso, na segunda parte, que as diferenças se acentuaram, com o FC Porto, fisicamente mais fresco e com maior rotação no seu plantel, a impor-se no resultado com o decorrer dos minutos.



Mais estável e disponível para dar resposta às exigências da partida, o FC Porto liderou sempre o marcador perante um Benfica que, ao procurar manter-se na discussão do resultado, correu mais riscos e abdicou do seu guarda-redes em momento ofensivo, acabando por vezes punido pela eficácia dos portistas, que já dentro dos últimos dez minutos impuseram um resultado de 28-25 que sentenciava em definitivo a partida. Até final, o FC Porto limitou-se a avolumar o resultado, vencendo por uma margem de cinco golos.