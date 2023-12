João Mário e Alan Varela são baixas no FC Porto

De acordo com uma nota publicada no sítio dos vice-campeões nacionais na Internet, o lateral direito internacional português e o médio argentino juntaram-se a Iván Marcano, Wendell e Gabriel Veron no elenco de indisponíveis para o treinador Sérgio Conceição.



João Mário já tinha ficado de fora da vitória do FC Porto na visita ao Famalicão (3-0), no passado sábado, da 12.ª ronda do campeonato, num embate em que Alan Varela acabou por ser rendido pelo sérvio Marko Grujić, aos 73 minutos, após ter acusado queixas musculares.



Os dois atletas falharam segunda-feira o regresso aos trabalhos dos azuis e brancos, que deram início à preparação do encontro no terreno do primodivisionário Estoril Praia, da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga, agendado para quarta-feira, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, sob arbitragem de Hélder Malheiro.



O FC Porto começará a defesa de um troféu vencido pela primeira vez na época anterior, após 16 edições e quatro finais perdidas, numa altura em que os "canarinhos" seguem na liderança isolada do grupo, fruto de um êxito na deslocação ao Leixões (2-1), da II Liga.