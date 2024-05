José Pereira da Costa cooptado com plenos poderes na FC Porto SAD na terça-feira

“Ficou acordado que José Pereira da Costa será cooptado como administrador executivo com plenos poderes já na terça-feira, ocupando uma vaga que não estava preenchida no conselho de administração, tendo-lhe até sido já atribuído um gabinete de trabalho com todos os meios no Estádio do Dragão, bem como livre acesso às áreas todas do universo empresarial da SAD”, indicaram os ‘dragões’, numa nota publicada na sua página oficial.



O primeiro passo da transição entre a atual e a futura administração da FC Porto SAD vai coincidir com a investidura dos novos órgãos sociais do clube rumo ao quadriénio 2024-2028, numa sessão aprazada para terça-feira, às 12:00, no Estádio do Dragão, no Porto.



A administração cessante liderada pelo presidente Pinto da Costa, que foi derrotado por André Villas-Boas nas eleições do FC Porto, em 27 de abril, diz que “tem havido toda a disponibilidade e colaboração” entre as partes para uma passagem de poder sem falhas.



“Toda a informação pedida e todos os dossiers têm sido disponibilizados à futura equipa dirigente, de maneira que a vida do clube flua sem nenhum constrangimento, permitindo uma transição eficaz e a antecipação no conhecimento dos dossiers mais relevantes da SAD”, vincou, viabilizando uma “linha aberta com os responsáveis de todas as áreas do Grupo FC Porto” e diversas reuniões de trabalho com a equipa chefiada por Villas-Boas.



Em face dos prazos impostos pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Código do Mercado dos Valores Mobiliários, apenas depois da tomada de posse dos novos órgãos sociais do clube é que poderá ser solicitado ao ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, a convocação de uma reunião para a investidura da próxima equipa da SAD, que tem sob sua alçada a administração do futebol profissional portista.



André Villas-Boas tornou-se o 34.º presidente da história do FC Porto, ao somar 21.489 votos (80,28%) para se superiorizar há uma semana nas eleições dos órgãos sociais do clube, interrompendo uma sequência de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que acumulou 5.224 (19,52%), com o empresário e professor Nuno Lobo a somar 53 (0,2%).



O ato eleitoral mais participado de sempre dos ‘dragões’ teve com a afluência de 26.876 associados ao Estádio do Dragão, tendo também havido 73 votos em branco e 37 nulos.



A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do ‘reinado’ presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.