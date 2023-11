LC: FC Porto tenta `oitavos`, Braga a Liga Europa e Benfica `sobreviver`

Na terça-feira, os ‘dragões’ têm pela frente o jogo teoricamente mais complicado no Grupo H, no reduto do FC Barcelona, e, para garantirem desde já o apuramento, têm se somar mais pontos em Montjuic do que o Shakhtar na receção ao Antuérpia.



Por seu lado, na quarta-feira, o Sporting de Braga só necessita de bater em casa o Union de Berlim, que já venceu na Alemanha, para assegurar a ‘queda’ na Liga Europa, prova com a qual o Benfica só pode continuar a sonhar se não somar menos pontos na receção ao Inter Milão do que o Salzburgo na casa da Real Sociedad.



A formação portista é a primeira lusa a entrar em ação e não se perspetivam facilidades, apesar de o FC Barcelona não estar numa boa fase, longe disso, debatendo-se com um futebol sem identidade, também culpa de uma série interminável de lesões.



Os ‘dragões’, que perderam em casa com os catalães por 1-0, culpa de um tento de Ferran Torres, já entrarão em campo sabendo se podem selar o apuramento, já que o jogo tem início às 20:00 (em Lisboa), enquanto o Shakhtar é anfitrião dos belgas em Hamburgo a partir das 17:45.



Tendo em conta que os ucranianos já ganharam na Bélgica, não é provável que o ‘onze’ de Sérgio Conceição tenha essa oportunidade, mas nas suas mãos está a possibilidade de ascender à liderança do agrupamento, que passa sempre por um triunfo.



Mesmo que perca, e fique desde já sem hipóteses de vencer o Grupo H, o FC Porto sabe que terá sempre, na última jornada, a possibilidade de selar o apuramento no Dragão, perante o Shakhtar, que bateu na Alemanha por 3-1.



Os ‘azuis e brancos’ estão, assim, muito bem encaminhados para atingir os ‘oitavos’ – introduzidos em 2003/04, época do segundo título europeu portista - pela 14.ª vez, repetindo 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2022/23.



O cenário dos outros dois representantes lusos é bem distinto, sendo que o Sporting de Braga pode ficar desde já afastado dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, mas, por outro lado, garantir um lugar nos ‘play-offs’ de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa.



Para garantir o objetivo mínimo, a manutenção nas provas europeias, os ‘arsenalistas’ têm de repetir o que conseguiram na Alemanha, onde venceram por 3-2, graças a um tento do suplente Castro já nos descontos, depois de terem estado a perder por 2-0.



Os germânicos pontuaram em Nápoles (1-1) na última ronda, mas chegam a Braga numa impensável série de 15 jogos sem ganhar em todas as competições (dois empates e 13 derrotas), desde o 4-1 no reduto do Darmstadt, no longínquo 26 de agosto.



Os comandados de Artur Jorge partem como favoritos, sendo que, mesmo empatando, podem manter-se na corrida aos ‘oitavos’ da ‘Champions’, se o campeão italiano Nápoles cair no reduto do já apurado Real Madrid.



Caso fique a três ou menos pontos dos transalpinos, o conjunto bracarense jogará o apuramento na última ronda, precisamente no Estádio Diego Armando Maradona.



Se o Sporting de Braga ainda pode sonhar com os ‘oitavos’ da ‘Champions’ e têm a Liga Europa à mercê, o Benfica está ‘encostado às cordas’ e pode despedir-se mesmo das taças europeias, o que acontecerá se não ganhar pontos ao Salzburgo.



Os ‘encarnados’, com um trajeto dececionante de três derrotas em três jogos e detentores do pior ataque da fase de grupos (um golo apontado), não são, de todo, favoritos na receção ao Inter, que já está apurado, mas luta com a Real Sociedad pela vitória no Grupo D, num altura em que os dois conjuntos seguem igualados.



A formação do alemão Roger Schmidt vai ficar a torcer pelo triunfo dos bascos, sendo que, além desse resultado, convinha-lhe também pontuar na Luz, já que, mantendo os três de atraso para os austríacos, teria, na última ronda, de ganhar em Salzburgo, em princípio, por mais de dois golos.



Face ao 0-2 na Luz com o Salzburgo, na primeira jornada da fase de grupos, o Benfica tem desvantagem no confronto direto com os austríacos, sendo que, para já, também perde claramente na diferença de golos global (1-7 contra 3-5).



Nos outros agrupamentos, podem também chegar aos ‘oitavos’ Atlético Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, PSG, Arsenal e PSV, juntando-se aos já apurados Manchester City, Leipzig, Bayern Munique, Real Madrid, Real Sociedad e Inter Milão.



Destaque, no ‘embrulhado’ Grupo F, para a receção do Milan (cinco pontos) ao Borussia Dortmund (sete) e do Paris Saint-Germain (seis) ao Newcastle (quatro).