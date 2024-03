Mehdi Taremi ainda em tratamento a dois dias do clássico FC Porto-Benfica

“No boletim clínico portista figuram os nomes de Gonçalo Ribeiro (tratamento), Marcano (tratamento), Zaidu (tratamento) e Mehdi Taremi (tratamento)”, indicaram hoje os ‘dragões’, mantendo-se a dúvida em relação à disponibilidade do avançado.



Taremi encontra-se a recuperar de uma lesão no adutor da coxa direita, tendo efetuado o último jogo pelos 'dragões' na derrota em Arouca (3-2), onde entrou aos 68 minutos.



O FC Porto regressou hoje aos treinos, um dia depois de se apurar para as meias-finais da Taça de Portugal, após vencer nos Açores o Santa Clara, por 2-1, em jogo que foi retomado, depois de ter sido suspenso em 07 de fevereiro, devido ao mau tempo.



A equipa prepara agora a receção de domingo ao Benfica, estando previsto novo treino no centro do Olival às 10:30 de sábado, sessão após a qual Sérgio Conceição dará a habitual conferência de imprensa que antecede os jogos.



O FC Porto, terceiro classificado, com 49 pontos, recebe no domingo o Benfica, líder do campeonato, com 58 pontos, em jogo com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga, e que terá início às 20:30.