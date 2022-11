Morreu Fernando Gomes, histórico jogador do FC Porto

"É com enorme tristeza e consternação que o Futebol Clube do Porto anuncia o desaparecimento de um dos nomes incontornáveis da sua história. Fernando Gomes, Bibota de Ouro e maior goleador de azul e branco, faleceu este sábado aos 66 anos vítima de doença prolongada".





O antigo avançado nasceu em 1956, na freguesia de Campanhã, e começou por representar o FC Porto ainda adolescente, tendo feito a estreia na equipa principal apenas com 17 anos. O maior goleador de sempre do FC Porto foi campeão nacional por cinco cezes, tendo arrecadado também três taças de Portugal.





Fernando Gomes foi também um dos campeões europeus de 1987 e conquistou uma taça intercontinental. Em muitas épocas no clube do Dragão, o bibota jogou 452 partidas e marcou 355 golos. Teve uma curta passagem pelo Sporting Gijón e terminou a carreira no Sporting, tendo marcado 38 golos em duas temporadas.





Na seleção nacional, Fernando Gomes fez parte da equipa que esteve em Saltillo, realizou 47 internacionalizações e marcou onze golos.







Fora das quatro linhas, Fernando Gomes fez parte da estrutura diretiva do FC Porto, tendo sido diretor da formação do FC Porto, cargo que manteve apesar dos problemas oncológicos.





"O FC Porto está de luto pela perda de uma das maiores figuras da sua história e endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os admiradores de Fernando Gomes", concluiu o clube azul e branco.