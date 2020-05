Nuno Lobo apresenta nomes da lista às eleições do FC Porto

Nuno Lobo junta-se assim a José Fernando Rio no desafio a Pinto da Costa, para um ato eleitoral inicialmente marcado para 18 de abril, entretanto suspenso devido à covid-19.Na entrega da candidatura, Nuno Lobo mostrou-se confiante e salientou que este ato eleitoral nada tem a ver "com uma guerra", mas como um pretexto para a "união".

"Que haja liberdade de expressão, que sejam eleições para unir o FC Porto, não desunir. Que não sejam vistas como uma guerra, que sejam pacíficas. Que o universo portista ouça os vários candidatos, pela primeira vez", desafiou o candidato que garantiu ainda que "se não fosse possível ganhar, não estava a concorrer".







Três candidatos vão a votos



Matos Fernandes, presidente da Mesa de Assembleia Geral do FC Porto, confirmou a validação de três candidaturas aos órgãos sociais do clube e quatro ao Conselho Superior.

Pinto da Costa, José Fernando Rio e Nuno Lobo são os candidatos à presidência dos "dragões" e, no próximo sábado (às 18h00), verão sorteadas as letras (A, B e C) com que as respetivas listas se apresentarão a eleições. A lista "Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante", que se apresenta apenas ao Conselho Superior, ficará com a letra D.