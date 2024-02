Óbito Artur Jorge. FC Porto fala em treinador "inesquecível"

", lê-se numa mensagem dos "dragões" na rede social X.O FC Porto, no qual Artur Jorge começou a carreira de jogador e teve os seus momentos mais importantes como treinador, enviou "sentidas condolências à família e amigos".Artur Jorge, antigo selecionador português e treinador campeão europeu pelo FC Porto, morreu esta quinta-feira aos 78 anos, anunciou a família em comunicado."É com profunda tristeza que a família de Artur Jorge Braga de Melo Teixeira comunica o seu falecimento, esta madrugada, em Lisboa, após doença prolongada. Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", lê-se no comunicado.Artur Jorge conquistou três campeonatos portugueses, uma Supertaça e uma Taça de Portugal pelo FC Porto, além da Taça dos Campeões Europeus.