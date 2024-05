Pepe agradece a Pinto da Costa entrega ao FC Porto

“Presidente, um líder que levou o nome do nosso clube além-fronteiras, num percurso de vitórias sem igual”, escreveu o capitão Pepe na rede social Instagram, na qual publicou uma foto com Pinto da Costa.



O internacional português, de 41 anos, refere que Pinto da Costa acreditou no seu trabalho “quando ainda era um jovem de 21 anos”, e se transferiu do Marítimo para o FC Porto, e “com igual confiança” o recebeu no regresso ao Dragão, com 36 anos, depois de passagens por Real Madrid e Besiktas.



“Eterna honra, orgulho e gratidão por tudo o que partilhamos e por tudo o que deu ao nosso Porto”, refere o jogador, que no final da publicação deseja “muitos êxitos e grandes conquistas” a André Villas-Boas e à sua equipa.



Os órgãos sociais da direção encabeçada por André Villas-Boas tomam posse, esta terça-feira, 10 dias depois do ato eleitoral mais disputado do clube, que terminou com 42 anos de presidência de Pinto da Costa.



Villas-Boas tornou-se o 34.º presidente da história do FC Porto em 27 de abril, ao totalizar 21.489 votos (80,28%) para se superiorizar nas eleições dos órgãos sociais dos "dragões", quebrando uma sequência de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que acumulou 5.224 (19,52%), com o empresário e professor Nuno Lobo a somar 53 (0,2%).