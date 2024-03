Portista Wendell convocado para a seleção do Brasil

O futebolista Wendell, do FC Porto, está entre os 26 convocados do Brasil para os particulares diante de Inglaterra e Espanha, agendados para 23 e 26 de março, respetivamente, anunciou hoje selecionador Dorival Júnior.

Esta é a segunda vez que o lateral-esquerdo, de 30 anos, é chamado à principal seleção da ‘cananrinha’, depois da convocatória em setembro de 2016, tendo, na altura, acabado por ficar no ‘banco’ nos triunfos ante a Bolívia (5-0) e Venezuela (2-0).



Na presente época, Wendell anotou três golos e duas assistências em 22 encontros oficiais pelo FC Porto.



O Brasil defronta a seleção dos ‘três leões’ em 23 de março, no Estádio de Wembley, em Londres, e, três dias depois, mede forças com a equipa ‘Roja’, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.