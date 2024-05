Portistas Wendell e Evanilson convocados pelo Brasil para Copa América

Os dois jogadores ‘azuis e brancos’ fazem parte dos 23 ‘eleitos’ da ‘canarinha’ para uma inédita presença na fase final do principal torneio de seleções do continente americano.



Wendell, de 30 anos, já tinha competido pelo Brasil na derradeira janela internacional, ao totalizar 89 minutos na vitória sobre a Inglaterra (1-0), em Londres, em 23 de março, três dias antes de ter atuado a tempo inteiro no empate perante a Espanha (3-3), em Madrid.



Esses duelos marcaram a estreia do selecionador Dorival Júnior e do lateral esquerdo do FC Porto, que só tinha sido chamado previamente por uma vez, em 2016, e acompanhou nessa lista Pepê e Galeno, seus companheiros de equipa no terceiro colocado da I Liga.



O médio ofensivo e o extremo esquerdo dos ‘dragões’ ficaram agora de fora dos ‘eleitos’ para a Copa América, ao contrário do avançado Evanilson, de 24 anos, que nunca tinha sido chamado à seleção principal do Brasil, acumulando apenas dois jogos pelos sub-23.



Dorival Júnior chamou mais cinco jogadores com passagens anteriores pelo futebol luso, tais como Ederson (ex-Benfica, Rio Ave e Ribeirão), Danilo e Éder Militão (ambos ex-FC Porto), Yan Couto (ex-Sporting de Braga) e Rafinha (ex-Vitória de Guimarães e Sporting).



O Brasil vai concentrar-se em Orlando, nos Estados Unidos, em 30 de maio, quatro dias depois de os ‘dragões’ fecharem a época com a final da Taça da Portugal frente ao novo campeão nacional Sporting, tendo em vista uma terceira conquista consecutiva do troféu.



México (08 de junho) e Estados Unidos (dia 12) serão adversários do conjunto de Dorival Júnior ao longo da preparação para a Copa América, na qual o pentacampeão mundial encara Costa Rica (24 de junho), Paraguai (dia 28) e Colômbia (02 de julho) no Grupo D.



A prova decorre entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos, após duas edições consecutivas organizadas pelo Brasil, terceiro país mais titulado, com nove cetros, a seis dos recordistas Uruguai e Argentina, que bateu a ‘canarinha’ na última decisão, em 2021.