SAD do FC Porto garante que "para equilibrar as contas" é preciso "vender até 30 de junho"

"Os grandes clubes que são competitivos a nível internacional, não têm alternativa que não sejam as mais-valias, vender alguns dos principais ativos, não há maneira de equilibrar as contas que não seja através da venda de ativos. Sempre foi assim no FC Porto, este ano não vai ser exceção”, afirmou, durante a apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista.



Fernando Gomes não detalhou o valor que os ‘dragões’ necessitam de encaixar, mas reafirmou que o equilíbrio é essencial.



“Não estamos ainda em condições de fecho de contas para dizer qual o valor que será necessário, estamos a apurar o valor que teremos de realizar em mais-valias, mas vamos ter de equilibrar as contas. Com o acesso à Liga dos Campeões e a pontuação interessante do FC Porto, vai permitir ultrapassar os 40 M# em receitas da UEFA", referiu o dirigente em resposta a perguntas aos jornalistas.



O administrador admitiu ainda que é obrigatório vender até 30 de junho.



"É assim mesmo, tem de ser até 30 de junho, só esses resultados é que contam para o fecho das contas este ano. Para equilibrar as contas, tem de acontecer até 30 de junho", finalizou.



A SAD do FC Porto anunciou hoje que obteve o total dos 55 milhões de euros do empréstimo obrigacionista, numa cerimónia realizada na Euronext, na cidade do Porto.