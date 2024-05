Samuel Portugal treina sem limitações pelo FC Porto

Sem qualquer jogo feito desde que foi contratado ao Portimonense, no verão de 2022, o guardião brasileiro, de 30 anos, participou na sessão matinal comandada pelo treinador Sérgio Conceição, no Olival, deixando para trás quatro semanas com limitações físicas.



João Mário, o capitão Pepe, Iván Marcano e Zaidu permanecem no boletim clínico do FC Porto, cujo plantel regressou ao trabalho, após dois dias de folga, para dar início à preparação da receção ao Boavista, que encerrará a 33.ª e penúltima jornada da I Liga.



O terceiro colocado da prova, com 66 pontos, encara o rival portuense, 14.º, com 31, no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, efetuando o primeiro jogo desde a tomada de posse de André Villas-Boas como novo presidente do clube azul e branco.