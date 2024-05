Taça de Portugal. André Villas-Boas destaca conquista especial do FC Porto

“É uma vitória especial por ser do FC Porto, destes jogadores, da equipa técnica. Fomos globalmente melhores e os jogadores merecem este final de temporada. Espero que seja a primeira conquista de muitas a partir daqui. Nós queremos continuar a vencer e vamos montar equipas que nos orgulhem e que nos tragam cada vez mais vitórias. Esta é uma grande vitória para todo o universo do FC Porto”, reconheceu o dirigente, aos jornalistas.



No Estádio Nacional, em Oeiras, os ‘dragões’ bateram com reviravolta o recém-campeão nacional Sporting (2-1, após prolongamento) na final da 84.ª edição da prova e venceram o troféu pela 20.ª ocasião, e quarta em sete épocas sob orientação de Sérgio Conceição, que se impôs pelo terceiro ano seguido e passou a contabilizar 11 conquistas pelo clube.



“As instruções que o ‘mister’ deu à equipa foram essenciais, mesmo que o futebol esteja sempre [dependente de] um conjunto de fatores. Num cômputo geral, fomos superiores e estou muito orgulhoso. A equipa bateu-se bem e a vitória é totalmente merecida”, notou Villas-Boas, face ao único troféu arrebatado em 2023/24 pelo terceiro colocado da I Liga.



O antigo treinador 'selou' o primeiro troféu no futebol desde a sua tomada de posse como 34.º presidente do FC Porto, em 07 de maio, 10 dias depois de ter batido Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos, no ato eleitoral com maior afluência da história do clube.



À imagem de outros jogos disputados depois do sufrágio, os dois dirigentes sentaram-se quase lado a lado na tribunal presidencial do Jamor e abraçaram-se logo após o final da partida, tendo levantado juntos o único troféu vencido pelo terceiro colocado da I Liga em 2023/24, pouco menos de 48 horas antes de efetivarem a transição de poderes na SAD.



“É uma vitória que nos orgulha, por ser o último título de Jorge Nuno Pinto da Costa. Que seja o arranque de uma nova era vitoriosa, que é o que todos pretendemos. Nasci pouco antes de começar a presidência de Pinto da Costa e foi ele que construiu estas memórias que tenho de um FC Porto vencedor. Foi um abraço sentido de agradecimento, mas não de despedida, porque ele estará sempre connosco”, frisou o ex-treinador ‘azul e branco’.



André Villas-Boas, de 46 anos, assumirá funções na FC Porto SAD a partir de terça-feira, dia no qual Pinto da Costa, de 86 anos, finaliza oficialmente um percurso de 27 épocas à frente da sociedade, que é responsável pela gestão do futebol profissional dos ‘dragões’.



Uma das primeiras decisões estruturantes passa pela definição do comando técnico para a próxima temporada, estando agendada para segunda-feira uma conversa com Sérgio Conceição, recordista de jogos (379), vitórias (274) e troféus (11) no banco do FC Porto.



“Hoje é um momento de celebração. Cada coisa tem o seu tempo. Agora, há que festejar com os adeptos. Parabéns a eles, que merecem esta alegria”, indicou André Villas-Boas.



Sérgio Conceição, de 49 anos, é o treinador com maior longevidade na ‘era’ presidencial de Pinto da Costa e está vinculado ao FC Porto por mais quatro épocas, até 2028, tendo renovado contrato pela última vez em 25 de abril, a dois dias das eleições dos ‘dragões’.