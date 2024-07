Zé Pedro pede espírito coletivo ao FC Porto

“Acima de tudo, há que trabalhar todos juntos para que possamos atingir os objetivos ao longo do campeonato. Nesta fase, é relevante conseguir uma boa forma física, mas não podemos descurar a parte dos resultados, porque ganhar traz alguma confiança”, notou.



O defesa central, de 27 anos, falava aos jornalistas antes do treino matinal dos "dragões", dois dias depois de ter sido suplente utilizado na vitória frente ao Al-Arabi (4-0), do Qatar, em Oberwart, no primeiro de três duelos de preparação integrados no estágio na Áustria.



“A ideia (do novo treinador, Vítor Bruno) será muito idêntica à das épocas anteriores, até porque no FC Porto trabalhamos para ganhar. Por isso, temos de defender todos como equipa e necessitamos ainda de união para sofrer o menor número de golos possível. Se mantivermos a nossa baliza a zero em cada jogo estamos mais perto de vencer”, vincou.



Admitindo o sonho de ser campeão nacional pelo FC Porto, ao qual está vinculado desde 2021/22, Zé Pedro começou a ser opção regular do plantel principal na época passada e marcou dois golos em 17 partidas, por entre 14 duelos e um tento na equipa B, da II Liga.



“Trabalho para me fixar em definitivo (no conjunto sénior) e espero confirmar todas essas expectativas. No futuro, espero mudar a forma como as pessoas me veem”, reconheceu, mostrando-se determinado em retribuir o “voto de confiança” manifestado recentemente pelos "dragões", que terão rejeitado propostas de clubes estrangeiros pelo defesa central.



Depois de ter marcado quatro golos em cada uma das quatro vitórias alcançadas na pré-época, a equipa orientada por Vítor Bruno ruma à capital austríaca para medir forças com o Áustria de Viena, na sexta-feira, às18h00 em Lisboa, na Generali-Arena.



“Faço o meu trabalho para ser titular, mas, depois, caberá ao 'mister' escolher e perceber se sou ou não uma mais-valia. Têm sido dias muito bons e é fantástico estar aqui. Desde que assinei pelo FC Porto, ambicionava fazer uma pré-época com a equipa principal e é algo que estou a viver intensamente. A malta está a trabalhar muito bem e espero que se dê continuidade a isso”, disse Zé Pedro, que chegou proveniente do Estrela da Amadora.



Os azuis e brancos fecham o estágio com um duelo frente ao campeão austríaco Sturm Graz, em 23 de julho, cinco dias antes de defrontarem o vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro e com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio no plantel, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, no Estádio do Dragão.