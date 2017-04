Hamilton perfeito ganha na China

Jorge Alexandre Lopes 09 Abr, 2017, 10:23 / atualizado em 09 Abr, 2017, 16:38 | Fórmula1



Lewis Hamilton saiu da pole e numa tarde perfeita liderou de princípio a final para regressar aos triunfos na F1 e vencer pela 5ª vez na sua carreira, o GP da China. Uma vitória importante para a Mercedes depois de perder para a Ferrari na corrida inaugural em Melbourne.



Para entender a perfeição do fim-de-semana de Lewis, foi apenas a 3ª vez na carreira que meteu tudo no bolso. Pole, Volta Mais Rápida, Vitória e liderança de princípio a fim.





Lynn Bo Bo



Vettel passou um mau bocado no início da corrida, fazendo um pitstop inicial no momento em que ocorreu o PitStop Virtual decorrente da saída de pista de Lance Stroll. A opção da Ferrari talvez tivesse resultado, mas o alemão não conseguiu tirar dos novos pneus macios, pois logo a seguir, Antonio Giovinazzi despistou-se e obrigou à entrada do SafetyCar.





Lynn Bo Bo



Vettel ficou perdido na 6ª posição atrás dos principais adversários e carregou depois o mesmo problema de tráfego que custou a vitória a Hamilton em Melbourne. Foi passando pelo caminho os adversários, Raikkonen e mais tarde Ricciardo, em duelos difíceis mas bem sucedidos. O 2º lugar final foi o possível para Vettel, o que lhe permite manter agora a par de Hamilton, a liderança do campeonato.







O último lugar no pódio foi discutido até à última curva pelos dois pilotos da Red Bull. Acabou nas mãos de Max Verstappen. O jovem holandês arrancou de 16º lugar, do fundo da grelha, para fazer um 1ª volta tremenda que o colocou logo na 7ª posição. No braço foi buscar depois na corrida as posições necessárias para garantir o seu 8º pódio de carreira, incluindo o seu colega de equipa Daniel Ricciardo com quem se bateu até ao final.





Lynn Bo Bo



Ricciardo surpreendeu Raikkonen na largada assumindo o 4º lugar. Mas não teve capacidade para se defender nem de Verstappen nem de Vettel e a sua posição final acabou por beneficiar até dos problemas que ao longo do GP, o finlandês da Ferrari viveu com a falta de torque do motor Ferrari.





Diego Azubel



O início da corrida, foi marcado pelo despiste de dois novatos na F1 de 2017. Primeiro foi Lance Stroll da Williams pressionado por Checo Perez que saiu e ficou na gravilha, provocando a situação de SafetyCar Virtual durante o qual os pilotos tiveream de manter posições e velocidades. Quando a corrida foi relançada, o italiano Antonio Giovinazzi destruiu e no mesmo local da reta da meta, o segundo Sauber em 24 horas. Perdeu domínio do C34, foi de encontro ao muro das boxes e ali acabou.



(carregue na foto abaixo e veja o acidente)







Este período minou também a corrida de Valtteri Bottas. O novo piloto da Mercedes cometeu um erro ao fazer um pião que o fez perder muitos lugares. A perda de temperatura nos pneus pode não só ter provocado o incidente como prejudicou também a recuperação do finlandês assim que na volta 7 a corrida foi relançada.







Com as conquistas de posições e duelos entre Vettel, Verstappen e Ricciardo, na frente Hamilton encaixou tranquilamente uma almofada de 8 segundos de vantagem que geriu como quis até final.



Atrás das 3 equipas principais do campeonato, outros destaques da corrida de Shanghai foram Carlos Sainz, que de início arriscou (contra opinião da equipa), a sair para uma pista molhada com pneus slick, com maus resultados ao fazer pião na 2ª volta, mas acabou por ser consistente ao longo da restante corrida arrancando um excelente 7º lugar.







Kevin Magnussen que no 2º GP pela Haas F1 marcou os primeiros pontos e terminando na frente dos Force India de Sergio Perez e Esteban Ocon.



A consistência da Force India parece ter vindo para ficar. É o segundo GP do ano em que ambos terminam nos pontos. Pelo caminho, além dos abandonos por despiste de Stroll e Giovinazzi, também não chegaram ao final o Toro Rosso de Daniil Kvyat (problema hidráulico), e os dois McLaren de Stoffel Vandoorne (fuga de combustível) e Fernando Alonso (eixo de transmissão).



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DA CHINA







No mundial agora, Vettel e Hamilton lideram o mundial ex-equo com 43 pontos. Atrás Verstappen 25, Bottas 23, Raikkonen 22, Ricciardo 12, Sainz 10, Massa e Perez 8, Magnussen 4,





Roman Pilipey



Nos construtores, Mercedes na frente com 66 pontos, Ferrari 65, Red Bull 37, Toro Rosso 12, Force India 10, Williams 8 e Haas 4.



Na próxima semana tem lugar já a 3ª ronda do campeonato, em Sakhir, Bahrain.







ESTATÍSTICAS GP AUSTRÁLIA



VITÓRIA





Foto Reuters



* Lewis Hamilton - 54ª vitória da carreira, é o 2º piloto com mais triunfos na história da F1. À frente só Michael Schumacher com 91.



* 1ª vitória da temporada para Hamilton (em 2016 venceu 10)



* Foi a 5ª vitória de Hamilton em Shanghai. Venceu 5 dos 14 GPs disputados na China. Vitórias também em 2015, 2014, 2001 e 2008. * Foi a 258ª vitória da Grã Bretanha na F1.



* Foi a 33ª vitória do #44 na F1, a 32ª pelo volante de Hamilton.



* Mercedes: 65ª vitória na F1, é a 5ª escuderia com mais vitórias na F1



* Mercedes: 1ª vitória da época (em 2016, bateu record absoluto na F1 com 19 vitórias na temporada) VITORIAS 2017 - Vettel 1 Hamilton 1 ; Ferrari 1 Mercedes 1





POLES







* Lewis Hamilton - 63ª pole, a 2 de Ayrton Senna e 5 de Schumacher.



* Lewis Hamilton - 6ª pole no GP da China



* Lewis Hamilton - a par de Ayrton Senna, os únicos pilotos que por 2 vezes obtiveram 6 ou mais poles consecutivas.



* Lewis esteve na 1ª fila por 105 vezes (17 em 2015, 15 em 2016), sendo a 2ª maior marca de sempre. Mais, só Schumacher 116



* Mercedes - 74ª pole position, a 5ª escuderia com mais poles de sempre.



* Mercedes - 17ª pole consecutiva (desde o GP do Canadá de 2016). Iguala a 3ª melhor marca de sempre ( McLaren do GP Alemanha de 1988 ao GP da Alemanha de 1989). Melhor só a sequência de 2014/2015 da própria Mercedes com 23 e da Williams em 1992-1993 com 24.



* Mercedes - 47 primeiras filas completas em grelha, de 59 possíveis.



* Mercedes - 29ª primeira fila consecutiva em qualificação. É a 3ª melhor marca de sempre, a para da Williams (Austrália 1995 - Inglaterra 1997).

Melhor só a McLaren com 33 (Alemanha 1988 - Alemanha 1990) e a Williams com o record absoluto de 36 (Africa do Sul 1992 - San Marino 1994).



* Motores Mercedes: 157ª pole da história. Mais na frente só Ferrari 209 e Renault 213.



* Foi a 248ª pole da Grã-Bretanha na F1.



* Volta da Pole de Sábado, de Lewis Hamilton em 1:31.678 na Q3, quebrou o record da pista de 1.32.181s com Schumacher e que vinha já de 2004.



* Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



POLES DE 2017 - Hamilton 2 ; Mercedes 2



1ªFILAS DE 2017 - Hamilton 2, Vettel 2 ; Mercedes 2, Ferrari 2.



VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Lewis Hamilton - 32ª Volta Mais Rápida, primeira desde Bélgica 2016. É a 4ª volta mais rápida de corrida que faz em Shanghai.



* Mercedes: 48ª volta mais rápida de corrida da história.



* Motores Mercedes: 142ª Volta rápida de Corrida.



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2017: Raikkonen 1 Hamilton 1; Ferrari 1 Mercedes 1



10 voltas mais Rápidas do GP da China

Lewis HAMILTON - Mercedes - 1'35''378

Sebastian VETTEL- Ferrari - 1'35''423

Valtteri BOTTAS - Mercedes - 1'35''849

Kimi RAIKKONEN - Ferrari - 1'36''003

Felipe MASSA - Williams - 1'36''511

Sergio PEREZ - Force India - 1'36''531

Max VERSTAPPEN - Red Bull - 1'36''722

Daniel RICCIARDO - Red Bull - 1'36''791

Esteban OCON - Force India - 1'37''036

Carlos SAINZ - Toro Rosso - 1'37''398



PÓDIOS





* Lewis Hamilton - 106º pódio de carreira (o 3º piloto do mundo com mais de 100 pódios). Iguala o # de pódios de Alain Prost. Agora à frente apenas Michael Schumacher 155). Foi P1 pela 54ª vez



* Sebastian Vettel - 88 pódio da carreira. Foi P2 pela 21ªvez.



* Max Verstappen - 8º pódio de carreira ( = Jochen Mass, Jean Pierra Beltoise, Peter Revson, Lorenzo NBandini e Luigi Villores). Foi P3 pela 3ª vez ( = Peter Collins, Stirling Moss, Gunnar Nilsson, Jean Pierre Jarier, Andrea De Cesaris, Mark Blundell, Jonnhy Herbert e Alexander Wurz)



* Mercedes - 131º pódio da história (é a 6ª escuderia com mais pódios de sempre no ranking. Está a 5 pódios da Red Bull) * Ferrari - 709º pódio da história. * Red Bull - 136º pódio da história.



* Alemanha faz os seus 382º pódio.



* Grã-Bretanha faz o 637º pódio de sempre.



* Holanda fez o seu 10º pódio (8º de Max, os restantes 2 do pai Jos Verstappen)



PÓDIOS DE 2017: Vettel 2, Hamilton 2, Bottas 1 Verstappen 1 ; Mercedes 3, Ferrari 2, Red Bull 1



* Hamilton iguala o número de pódios de Alain Prost, 106 pódios.



PIT STOPS



* GP da China - ?? PitStops



* MELHORES PIT STOPS em Shanghai



* Vitórias em PIT STOPS 2017: Massa (Williams) 1 ; ?!



* Top 3 Cronos na PitLane GP China:



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2017 = 20 +

Pit Stops -> AUS 20 CHI ??



VOLTAS NO COMANDO







* Lewis Hamilto, que a par de Schumacher, são os únicos pilotos a liderar mais de 3000 voltas na história, hoje acrescentou mais 56 voltas ao ranking. Liderou de princípio a final. * Lewis Hamilton comandou um GP pela 101ª vez. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Lewis 101 em 190 GPs e Schumacher 142 em 306.



VOLTAS LIDERADAS EM 2017: Hamilton 72, Vettel 38, Bottas 2, Raikkonen 1 ; Mercedes 74, Ferrari 39.



ABANDONOS







* Tivemos 5 abandonos no GP, 2 por despiste/acidente, os restantes 3 por motivos mecânicos (Vandoorne, Alonso, Kvyat)



* ABANDONOS TOTAL 2017: 12 abandonos (2 por acidente/despiste; 10 por motivos mecânicos). Em 2016 tinham existido 85 abandonos, 30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos)



FACTOS ESTATÍSTICOS





Foto EPA



* Foi a 5ª vitória de Lewis Hamilton em 11 GPs que fez em Shanghai. Ganhou 5 das últimas 6 corridas incluindo 4 consecutivas



* Hamilton tornou-se no 2º piloto da história (além de Michael Schumacher) a vencer 5 vezes em 3 ou mais pistas. Hamilton já tinha vencido 5 vezes em Montreal e no Hungaroring.



* Com pole, vitória, volta mais rápida e liderança de princípio a fim, esta foi a 3ª vez que Lewis Hamilton marcou um Grand Chelem. Ele iguala os 3 Grand Chelems de Nelson Piquet na carreira.



* Primeira vez que temos 2 pilotos ex-equo no comando do mundial desde 2012 quando Vettel e Alonso tinham ex-equo 61 pontos após o GP de Espanha.



* Max Verstappen saiu de 16º na grelha e acabou em 3º, no pódio. Só 6 pilotos foram ao pódio tendo partido atrás de 10º na grelha. Um deles fê-lo em Shanghai. Marke Webber em 2011



* Red Bull fez o 100º GP na F1



* Carlos Sainz tem agora 2 GPs nos Pontos, mas 4 nos últimos 6, considerando sequência vinda de 2016.



* Kevin Magnussen marcou os seus primeiros pontos para a Haas e é o melhor resultado desde Russia 2016.



* Sergio Perez em 9º e Esteban Ocon em 10º dão pela 2ª corrida este ano pontos duplos À Force India. É a única escuderia além de Mercedes e Ferrari com ambos os pilotos a pontuar nos 2 GPs.



* Perez leva 12 GPs consecutivos nos pontos,



* McLaren está sem vencer há 80 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.



* 60 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio



* 80º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997



* A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 96 GPs.



* Sequência Ativa....Vettel, Hamilton, Rosberg, Ricciardo e Verstappen venceram 75 GPs. Bate um record de 5 pilotos vencedores a vencer 60 GPs (Vettel, Hamilton, Rosberg, Alonso e Ricciardo, entre os GPs do Mónaco 2013 e Russia 2016. O outro registo para 5 pilotos vencedores é de 54 GPs, com Piquet, Senna, Prost, Mansell e Berger entre GP do Brasil 1986 e EUA 1989.



GRID GIRLS GP DA CHINA (link externo via motorsport magazin)