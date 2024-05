O piloto britânico Lando Norris (McLaren) estreou-se hoje a vencer na Fórmula 1 à 110.ª corrida, ao cortar a meta do Grande Prémio de Miami na primeira posição, nesta sexta prova do ano.

Norris deixou o segundo classificado, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a 7,612 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 9,920.



Verstappen mantém o comando do campeonato, com 136 pontos.