Sérgio Pérez conquista pole position do GP da Arábia Saudita

Pérez aproveitou uma avaria mecânica sofrida pelo companheiro de equipa (veio de transmissão partido), ainda durante a segunda das três fases da qualificação, para se cotar como o mais rápido, com o tempo de 1.28,265 minutos.



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo mais rápido, a 0,155 segundos de Pérez, atirando com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) para o terceiro lugar da sessão, a 0,465.



No entanto, como teve de mudar a centralina do seu Ferrari para esta corrida (usando a terceira esta temporada quando só são permitidas duas), Leclerc vai perder 10 lugares na grelha de partida, saindo do 12.º lugar para a corrida de domingo.



O britânico George Russell (Mercedes) é, assim, promovido a terceiro, enquanto o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) sobe a quarto, na frente do canadiano Lance Stroll (Aston Martin).



O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) viu ser-lhe retirada a sua melhor volta devido a uma infração, sendo apenas o oitavo da sessão, subindo a sétimo da grelha pela penalização de Leclerc.



Max Verstappen não foi além da 15.ª posição.



"Foi uma pena o que lhe aconteceu, pois foi muito rápido durante todo o fim de semana", lamentou o companheiro de equipa, Sérgio Pérez, que conquistou hoje a segunda 'pole position' da sua carreira, na mesma pista onde tinha conquistado a primeira, em 2022.



"Vamos tentar chegar à frente, mas vamos precisar de sorte para um bom resultado. Mas não desistimos", sublinhou Max Verstappen, campeão em título.



Sem ilusões parece estar Leclerc, que apesar do segundo melhor tempo da qualificação, não se mostrou particularmente satisfeito.



"Estou contente por um lado e por outro não. Estou contente com a minha volta. Por outro lado, a Red Bull está num mundo à parte", lamentou.



O GP da Arábia Saudita é a segunda prova da temporada, depois do GP do Bahrain de há duas semanas.



Max Verstappen parte como líder do campeonato, com 25 pontos, fruto da vitória na primeira corrida.